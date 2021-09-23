Каждый пятый нижегородец провёл свой летний отпуск дома. Это порядка 21,5% жителей города, согласно данным Научно-исследовательского института проблем социального управления. Кроме того, институт собрал полную статистику того, как нижегородцы провели лето 2021 года.

Оказалось, что за границе провёл свой летний отпуск каждый двадцатый нижегородец (4,9%), в Крыму – каждый одиннадцатый (9,1%), на курортах Краснодарского края – каждый десятый (10,1%), в других городах или сёлах России – каждый седьмой (13,9%). Каждый четвёртый нижегородец предпочёл отпуск на даче или в саду любым поездкам – таких около 24,3% жителей.

– Исполнение планов лучше всего удалось любителям дач и садов (23,9% планировали, 24,3% осуществили), а также любителям заграничного отдыха (4,0% планировали, 4,9% съездили), – добавили в ведомстве. – На крымских курортах отдохнуло в 1,6 раза больше нижегородцев, чем планировавших это сделать.

Максим Лубяной, директор Института проблем социального управления

– Сравнение результатов аналогичных опросов за три последних года не оставляет сомнений, что коронавирус достаточно кардинально поменял картину летнего отпуска. Не коснулся он только тех, кто традиционно проводит отпуск на даче или садовом участке.

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