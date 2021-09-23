Два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода готовы на 40%. ФОТО: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/465981

Строительство первого и третьего этапа IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода готово на 40%. В настоящий момент мост и транспортную развязку возводят с 465 по 473 километр трассы М-7 "Волга", а также расширяют проезжую часть. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Вместе с тем отмечено, что двухуровневая транспортная развязка на пересечении с региональной автодорогой Работки – Порецкое (473 километр) готова на 48%.

– Ведётся подготовка к монтажу балок для пяти опор будущего путепровода. Параллельно дорожники обустраивают съезды с развязки: формируют насыпи, устанавливают монолитные переходные плиты, прокладывают водопропускные трубы, – добавил подрядчик.

2,5-километровый отрезок трассы с мостом через реку Алферовку продолжает строиться в районе Работок. Там, на 468-471 километре, работы завершены на 40%.

– Специалисты завершают возведение насыпи из грунта и песка, строят систему водоотведения и локальные очистные сооружения. На отдельных отрезках ведётся укладка нижних слоёв дорожной одежды, а в месте сопряжений моста с будущей дорогой устраиваются монолитные переходные плиты, – пояснили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

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