Застройщик "Талан" из Ижевска отказался от строительства в Нижнем Новгороде

Застройщик из Ижевска – группа "Талан" – отказался от строительства в Нижнем Новгороде. Как отметили в "Ъ-Приволжье", одной из причин могли стать противоречия с нижегородскими властями. Удмуртский застройщик приобрёл площадки в разных районах Приволжской столицы в 2017 году, но летом 2021-го продал их. Представители "Талана" отказались комментировать свой уход из Нижнего Новгорода.

Ранее ижевский "Талан" выкупил участки в Нижегородском районе, Канавинском и Приокском. Первый, площадью 0,6 гектара, находился в границах улиц Большой Покровской, Одесской, Дальней и переулка Баева. Второй – в границах улиц Батумской и Героя Елисеева. Его площадь равна 2,18 гектара. Третий – в границах улиц Чонгарской, Искры, Журова и Тираспольской площадью почти 1,5 гектара. Все три зоны были заняты аварийными и ветхими постройками.

Один нижегородский девелопер предположил, что объекты "Талана" выкупил ООО "Волга инвест групп" и будет достраивать, но точной информации об этом "Ъ-Приволжье" раздобыть не удалось.

– Трудно сказать, почему у них не сложилось в Нижнем, но двигались они со своими проектами как-то не удачно. Возможно, не было грамотной оценки потенциала площадок и экономики сложных проектов, связанных с расселением и длительным циклом подготовки ППМ, – предположил нижегородский девелопер. – Может, не хватило консультаций с городскими властями, которые знают обо всех подводных камнях РЗТ. Из Ижевска непросто управлять проектами, не зная местной специфики.

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