Сезон фонтанов завершился в нижегородской "Швейцарии" Фото: Инстаграм

Сезон фонтанов завершился в нижегородском парке "Швейцария". Последние светомузыкальное шоу на главном парковом фонтане и световое шоу на сухом фонтане в детской зоне состоялись в минувшее воскресенье. Двухчасовые представления проходили там каждый день с момента открытия части территории парка. Об этом информируют его представители на официальной странице "Швейцарии" в Instagram.

– С учётом погодных условий и прогноза Гидрометцентра по отрицательным температурам в понедельник мы начали консервацию фонтанов, – известил директор парка Олег Шувалов. – С поверхности водной глади фонтана уберут опавшую листву, потом будут сливать воду, продувать форсунки и отключат активное оборудование.

Специальный настил накроет оба фонтана в "Швейцарии" уже до весны.

– Если вам не удалось увидеть светомузыкальное шоу в обновлённом парке, сообщаем, что второй по счёту сезон фонтанов в "Швейцарии" откроется в мае, – добавили в публикации.

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