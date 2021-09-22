Сезон фонтанов завершился в нижегородской "Швейцарии"
Фото: Инстаграм
Сезон фонтанов завершился в нижегородском парке "Швейцария". Последние светомузыкальное шоу на главном парковом фонтане и световое шоу на сухом фонтане в детской зоне состоялись в минувшее воскресенье. Двухчасовые представления проходили там каждый день с момента открытия части территории парка. Об этом информируют его представители на официальной странице "Швейцарии" в Instagram.
– С учётом погодных условий и прогноза Гидрометцентра по отрицательным температурам в понедельник мы начали консервацию фонтанов, – известил директор парка Олег Шувалов. – С поверхности водной глади фонтана уберут опавшую листву, потом будут сливать воду, продувать форсунки и отключат активное оборудование.
Специальный настил накроет оба фонтана в "Швейцарии" уже до весны.
– Если вам не удалось увидеть светомузыкальное шоу в обновлённом парке, сообщаем, что второй по счёту сезон фонтанов в "Швейцарии" откроется в мае, – добавили в публикации.
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