Шесть новых молодежных лабораторий создадут в Нижнем Новгороде

Шесть новых молодежных лабораторий в организациях-участниках Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня откроют в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской обалсти.

Отбор заявок от научно-образовательных центров проводили в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Все отобранные лаборатории получат субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение научных исследований. Размер субсидии составит 15 млн рублей в год на лабораторию. Меры поддержки рассчитаны на 2021-2023 годы.

По словам директора АНО «Нижегородский НОЦ» Игоря Федюшкина, все восемь лабораторий Нижегородского НОЦ получили положительную оценку, и было принято решение поддержать пять лабораторий из основного списка и одну – из резервного.

Победителями отбора стали проекты следующих лабораторий: «Высокочистые халькогенидные стекла для фотоники среднего ИК-диапазона» (Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН); «Лаборатория органического синтеза на основе растительного сырья» (Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН); «Научно-исследовательская лаборатория теплогидравлики ядерных энергетических установок нового поколения» (НГТУ им. Р.Е. Алексеева); «Лаборатория химии природных соединений и их синтетических аналогов» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); «Лаборатория диагностики радиационных дефектов в твердотельных наноструктурах» (Институт прикладной физики РАН); «Лаборатория лазеров с экстремальным параметром» (Институт прикладной физики РАН).