Реконструкция фонтана на Нижегородской ярмарке завершилась Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкция фонтана на Нижегородской ярмарке завершилась. Он является объектом культурного наследия регионального значения XIX века. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Работы прошли в рамках благоустройства и программы «Среда 800». На восстановление объекта из внебюджетных источников финансирования выделили 9 млн рублей.

- Чугунный фонтан находился в плачевном состоянии: облицовка цоколя отвалилась, лакокрасочное покрытие пришло в негодность, металлические элементы проржавели, вышло из строя старое насосное оборудование. Время от времени фонтан запускали в аварийном режиме в рамках отдельных мероприятий, но в 2020 году из-за износа оборудования и коммуникаций он вообще перестал функционировать. Благодаря комплексу восстановительных работ удалось вернуться к первоначальному инженерному замыслу. Теперь фонтан стал одним из главных украшений обновленной территории Нижегородской ярмарки, – отметил Олег Беркович.

Чугунный фонтан установили еще в 1869 году на средства нижегородского купечества. Фонтан украшают чугунные человеческие и львиные головы, из которых струится вода.

Работы по реконструкции фонтана начались в июле 2021 года: полностью заменили насосное оборудование и систему коммуникаций, установили новый циркуляционный бак из нержавеющей стали, современное фильтрационное оборудование и управляемую подсветку фонтана. Сейчас завершают работы по монтажу систем отопления и вентиляции.

Сейчас фонтан работает в тестовом режиме, до 27 сентября завершат все пусконаладочные работы.