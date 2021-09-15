Водители стали парковаться на газонах возле парка «Швейцария»

В прошедшие выходные во время проведения фестиваля в парке «Швейцария» водители стали парковаться на газонах возле парка. Об этом заявили активисты общественной организации «Городские проекты в Нижнем Новгороде».

- Автомобили заполнили всю парковку вдоль парка, правые полосы проспекта Гагарина и газоны. Так работает спровоцированный спрос, - уверены активисты. - Администрация города даёт понять людям, что они могут воспользоваться бесплатной парковкой, и люди едут в парк на машинах. При этом мест для всех не хватает, а нарушителей никто не штрафует.

По мнению общественников, скорое открытие аквапарка «Океанис» лишь усугубит ситуацию. Они полагают, что парковку стоит сделать платной, а нарушителей начать штрафовать. Кроме того, на проспекте Гагарина должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта.