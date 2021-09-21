Активисты ОНФ сообщили в мэрию о «земляной ловушке» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Общественники побывали на месте ведения работ и убедились, что доступ к котловану открыт. Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Автозаводцы активно жалуются на открытый котлован на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, сообщает НРО ОНФ. По информации активистов, местные жители сообщили, что почти рядом со школой №125 проводятся земляные работы, и котлован плохо огорожен. Периодически дети и взрослые пытаются там пройти, и у них под ногами начинает осыпаться песок.

- Жители улицы Пермякова опасаются за здоровье своих детей, поскольку недалеко от жилых домов и в непосредственной близости от школы №125 расположилась опасная песчаная «ловушка». Подрядная организация ООО «СТ-Строй» по заказу ООО «Теплосети» ремонтирует здесь теплотрассу, место ремонта ограждено плохо, а рядом пролегает школьный маршрут, - говорится в сообщении.

Общественники побывали на месте ведения работ и убедились, что ограждения хоть и установлены, но с проемами. То есть, доступ к опасному участку по сути открыт. В связи с этим активисты ОНФ обратились в мэрию с просьбой обеспечить безопасность детей по дороге в эту школу.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Алексея Алехина, в опасной ситуации могут оказаться не только дети, но и взрослые.

- В темное время суток такая «ловушка» может стоить здоровья любому жителю улицы Пермякова. В этой ситуации мы требуем от администрации района принятия срочных мер, - сказал он.