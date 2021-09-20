Террасный парк в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде будет создан за счет средств инфраструктурного кредита

Нижнему Новгороду выделены средства инфраструктурных кредитов на проектирование двух станций метро и реконструкцию Почаинского оврага. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 сентября 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную часть бюджета города на текущий год предлагается увеличить на 1 млрд 570 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов в сумме 321,8 млн рублей и за счет межбюджетных трансфертов в сумме 1 млрд 248,1 млн рублей. Расходы города предлагается увеличить на аналогичную сумму.

По словам Юрия Мочалкина, в 2021 году субсидия в размере 1 млрд рублей, источником которой является бюджетный кредит, предоставленный Нижегородской области из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта, будет направлена на актуализацию проектной документации на строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде.

В 2022 и 2023 годах инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 1 млрд 638,5 млн рублей будет направлен на создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и инженерной защите склонов.

Кроме того, в текущем году за счет средств межбюджетных трансфертов будет направлено 260,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 24,4 млн рублей будет выделено на газоснабжение земельных участков в районе деревни Сысоевка, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (в 2022 году на эти цели заложено 18 млн рублей). За счет средств из областного бюджета на 45,6 млн рублей будут увеличены расходы на содержание дорог, в том числе 22,9 млн рублей будут направлены на проектирование и строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» до участка магистральной улицы районного значения от улицы Академика Сахарова до Казанского шоссе.

На основании обращений депутатов будут перераспределены средства резервного фонда в сумме 2,6 млн рублей на поддержку социальной сферы города и обустройство общественных пространств.

Члены постоянной комиссии поддержали предложенный проект решения и рекомендовали принять его на заседании городской Думы 22 сентября.