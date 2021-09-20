Более 22 млн рублей выделено учреждениям соцсферы из резервного фонда города по обращениям депутатов городской Думы

22,3 млн рублей было выделено на поддержку материально-технической базы учреждений социальной сферы и благоустройство придомовых и общественных пространств из средств резервного фонда Нижнего Новгорода в первой половине 2021 году на основании обращений депутатов городской Думы. Об этом на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 сентября 2021 года сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Юрий Мочалкин напомнил, что утвержденный при принятии бюджета Нижнего Новгорода резервный фонд в размере 180 млн рублей в апреле текущего года был увеличен до 195 млн рублей.

Еще 143,5 млн рублей были выделены из резервного фонда на основании постановлений администрации Нижнего Новгорода по итогам заседаний комиссии по ГО и ЧС. «Большая часть этих средств - 124,7 млн рублей, была направлена на уборку снега в связи с аномальным количеством осадков, выпавших в декабре-феврале. 11,3 млн рублей были выделены на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах на улице Краснодонцев и на Мещерском бульваре», - рассказал Юрий Мочалкин.

Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской Думы приняла информацию департамента финансов о расходовании средств резервного фонда Нижнего Новгорода в первом полугодии к сведению.