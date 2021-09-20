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Новости компаний20 сентября 2021 18:53

Более 22 млн рублей выделено учреждениям соцсферы из резервного фонда города по обращениям депутатов городской Думы

Департамент финансов представил бюджетной комиссии Думы информацию о расходовании средств резервного фонда
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Более 22 млн рублей выделено учреждениям соцсферы из резервного фонда города по обращениям депутатов городской Думы

Более 22 млн рублей выделено учреждениям соцсферы из резервного фонда города по обращениям депутатов городской Думы

22,3 млн рублей было выделено на поддержку материально-технической базы учреждений социальной сферы и благоустройство придомовых и общественных пространств из средств резервного фонда Нижнего Новгорода в первой половине 2021 году на основании обращений депутатов городской Думы. Об этом на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 сентября 2021 года сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Юрий Мочалкин напомнил, что утвержденный при принятии бюджета Нижнего Новгорода резервный фонд в размере 180 млн рублей в апреле текущего года был увеличен до 195 млн рублей.

Еще 143,5 млн рублей были выделены из резервного фонда на основании постановлений администрации Нижнего Новгорода по итогам заседаний комиссии по ГО и ЧС. «Большая часть этих средств - 124,7 млн рублей, была направлена на уборку снега в связи с аномальным количеством осадков, выпавших в декабре-феврале. 11,3 млн рублей были выделены на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах на улице Краснодонцев и на Мещерском бульваре», - рассказал Юрий Мочалкин.

Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской Думы приняла информацию департамента финансов о расходовании средств резервного фонда Нижнего Новгорода в первом полугодии к сведению.