Школьники из Нижегородской области заняли первое место на «Зарнице Поволжья». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Оренбурге завершился финал юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Команда Сосновской средней школы №1 заняла первое место в общекомандном зачете среди 14 команд-участниц.

Нижегородцы стали лучшими на этапах: туристическая полоса, военно-историческая викторина, метание гранаты, ОБЖ, бег на 60 метров, преодоление полосы препятствий. А в силовой гимнастике и плавании на 50 метров они заняли третье место. Стоит отметить, что команда Сосновской средней школы №1 представляла Нижегородскую область на этих играх в пятый раз.

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Олег Машковцев поздравил с успешным завершением состязаний участников «Зарницы». Награды им вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

- Этот военно-патриотический проект реализуется с 2013 года. Ежегодно в нем участвует около 250 тысяч мальчишек и девчонок из регионов Приволжского федерального округа. Вы в очередной раз продемонстрировали свою высокую мотивированность, специальную подготовку и готовность к выполнению самых сложных задач, - отметил Олег Машковцев.

По словам руководителя нижегородской команды Андрея Андриенко, наука побеждать приносит радость общей победы и помогает каждому из ребят стать сильной личностью, настоящим человеком и гражданином.