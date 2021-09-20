Террасный парк создадут в Почаинском овраге за счет инфраструктурного кредита. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 сентября 2021 года.

Нижнему Новгороду выделили средства инфраструктурных кредитов на проектирование двух станций метро и реконструкцию Почаинского оврага.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, в 2022 и 2023 годах городу выделят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Средства направят на создание террасного парка в Почаинском овраге. Кроме того, необходимо будет провести реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерной защите склонов.

Кроме того, в 2021 году выделят 260,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также 24,4 млн рублей на газоснабжение земельных участков в районе деревни Сысоевка, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

На основании обращений депутатов также будут перераспределены средства резервного фонда в сумме 2,6 млн рублей на поддержку социальной сферы города и обустройство общественных пространств.