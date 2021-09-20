Выставка «Кандинский, Малевич и «Русский авангард» открылась в Нижегородском художественном музее Фото:Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Выставка «Кандинский, Малевич и «Русский авангард» открылась в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, экспозицию можно будет посетить по адресу площадь Минина и Пожарского, д. 2/2. Раньше там располагался Выставочный комплекс, который в 2020 году вошел в состав НГХМ.

Гостями мероприятия стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович и многие другие.

- Этот год стал прорывным для выставочного потенциала Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Флагманом изменений является Нижегородский государственный художественный музей. И сегодня мы открываем выставку русского авангарда в полностью отреставрированном, включенном в состав Нижегородского государственного художественного музея выставочном комплексе. Такие картины сюда нельзя было привезти раньше, - отметил Глеб Никитин.

Выставку открыли в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Также ее приурочили к 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.

- До сих пор в Нижнем Новгороде такого рода выставок не было. Часть этих работ несколько лет назад находилась в запасниках музея. Представлены имена, от которых дух захватывает – это Кандинский, Малевич, Родченко. Здесь есть работы из коллекции Самарского государственного музея, музея Республики Татарстан, из Екатеринбурга, из Третьяковки и Русского музея. Это уникальная выставка мирового уровня, - добавил губернатор Нижегородской области.

Новая выставка – первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде. Нижегородцы теперь смогут увидеть уникальную коллекцию, одну из лучших среди региональных музеев

Работы для выставки предоставлены Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Самарским областным художественным музеем.

На выставке можно будет увидеть более 100 экспонатов, среди них примечательны - картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Владимира Татлина и других. Всего в состав экспозиции вошли произведения почти 40 авторов.

С 21 сентября выставка будет доступна для посещения зрителями по предварительной регистрации на сайте НГХМ.