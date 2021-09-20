Сорок лучших гидов выбрали в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сорок лучших экскурсоводов выбрали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Конкурс «Лучший гид» проходил в Нижнем Новгороде впервые. Участники присылали двухминутные видеоролики о любви к родному городу, его секретных маршрутах и легендах, а также лайфхаках их профессии. Победителей поздравил и наградил глава города Юрий Шалабаев.

- Очень приятно одновременно видеть столько людей, влюблённых в свой город. Экскурсовод – это человек, который постоянно развивается: читает, учится, совершенствуется, открыт новому, и всё это для того, чтобы делиться знаниями с другими людьми. Надеюсь, как можно чаще в разное время года встречать вас на улицах Нижнего Новгорода в окружении заинтересованных нашим городом и вашими рассказами людей», - сказал Юрий Шалабаев, приветствуя собравшихся.

По информации, всего на конкурс пришло 161 видео. Работы оценивали по четырём номинациям: «Город», «Музеи», «Нижегородская область», «Для детей». Лучших экскурсоводов выбирали члены жюри из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Пскова, Крыма, Казани и Чебоксар. По их мнению, опыт проведения такого конкурса необходимо распространить в других городах России.

Из-за того, что на конкрус пришло большое количество работ, организаторы учредили ещё пять дополнительных номинаций, победителей в которых выбирали Общественная палата Нижнего Новгорода, ДОСААФ, гильдия экскурсоводов, «Центр 800» и интернет-зрители.

Самыми популярными роликами стали видеоработы о городских достопримечательностях гидов Елены Денисовой и Анатолия Шкиля, победившими в номинации «Любимец публики». Их ролики набрали более тысячи лайков, а также порядка 400 тысяч просмотров.