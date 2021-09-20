Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в «Алисе» от Яндекса

В голосовом помощнике «Алиса» от Яндекса появился голосовой ассистент ВТБ. Он сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.

Для использования сервиса достаточно сказать Алисе: «Запусти навык “Помощник ВТБ”». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция». После этого в Алисе запустится голосовой ассистент ВТБ. Пользователь сможет задать ему любой вопрос, касающийся продуктов и услуг банка.

«Одним из самых востребованных голосовых помощников в нашей стране стала «Алиса», которая среди россиян уже давно – имя нарицательное. Сегодня мы рады предоставить своим клиентам возможность использовать ее вместе с финансовыми сервисами ВТБ. На первом этапе – в рамках консультаций по продуктам и тарифам банка. Но вместе с развитием голосового ассистента ВТБ Онлайн мы будем расширять и возможности «Алисы», добавляя персонализированные функции для конкретных пользователей», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале. С момента запуска его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более чем на 260 тысяч вопросов. Он может проконсультировать клиентов по 1,3 тыс. вопросов — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. С конца сентября он сможет помочь клиенту заказать SIM-карту ВТБ Мобайл, которую курьер доставит по любому удобному адресу и указать удобное время доставки. Кроме того, пользователи могут перевести деньги по номеру телефона и между своими счетами, пополнить счет за услуги связи.

В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн покупать билеты на самолет или поезд, бронировать номер в гостинице, заказывать столик в кафе и приобретать билеты в кино.