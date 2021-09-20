Виктор Никулин назначен начальником нижегородской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Начальником нижегородской таможни с 20 сентября 2021 года назначили полковника таможенной службы Виктора Васильевича Никулина. Известно, что назначение произошло в порядке перевода по службе – раньше он занимал должность первого заместителя начальника Самарской таможни.

- Службу в таможенных органах Виктор Никулин начал с 1993 года. Прошел все ступени служебной лестницы, начинал инспектором таможенного поста «Аэропорт Курумоч» Средневолжской территориальной таможни (г. Тольятти), - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пост начальника нижегородской таможни занимал Юрий Лушников. 6 августа 2021 года его перевели на новую должность - начальник Новороссийской таможни.