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Общество20 сентября 2021 17:18

Виктор Никулин назначен начальником нижегородской таможни

Службу в таможенных органах он начал с 1993 года
Екатерина КУРГУЗОВА
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Виктор Никулин назначен начальником нижегородской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Начальником нижегородской таможни с 20 сентября 2021 года назначили полковника таможенной службы Виктора Васильевича Никулина. Известно, что назначение произошло в порядке перевода по службе – раньше он занимал должность первого заместителя начальника Самарской таможни.

- Службу в таможенных органах Виктор Никулин начал с 1993 года. Прошел все ступени служебной лестницы, начинал инспектором таможенного поста «Аэропорт Курумоч» Средневолжской территориальной таможни (г. Тольятти), - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пост начальника нижегородской таможни занимал Юрий Лушников. 6 августа 2021 года его перевели на новую должность - начальник Новороссийской таможни.