Олег Лавричев: Эксперты не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования

«В ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва и Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва были максимально учтены интересы избирателей», - заявил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

«Голосование проходило три дня - с 17 по 19 сентября. Количество подавших заявку на дистанционное электронное голосование свидетельствует о росте интереса нижегородцев к новому виду реализации своего избирательного права. Оно дало возможность принять участие в выборах избирателям пожилого возраста, а также избирателям с ограниченными физическими возможностями.

Были учтены интересы и других категорий избирателей. На избирательных участках в Приокском и Автозаводском районах работали сурдопереводчики, помогавшие глухим и слабослышащим. Также в Автозаводском районе для незрячих избирателей использовались тифломаркеры. Работало «социальное» такси для доставки на избирательные участки инвалидов-колясочников. Реализовать свое избирательное право на специально организованном в областном центре социально-трудовой реабилитации избирательном участке могли даже люди без определенного места жительства.

Видеотрансляция с избирательных участков велась в центре видеонаблюдения облизбиркома в режиме реального времени, а контроль за соблюдением избирательных прав нижегородцев на избирательных участках осуществлял центр общественного наблюдения за выборами, сформированный на площадке Общественной палаты Нижегородской области. Для участия в наблюдении за процессом голосования в Нижегородскую область также прибыли иностранные эксперты. Все они отмечали спокойную, рабочую обстановку на избирательных участках и не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», - подчеркнул Олег Лавричев.

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода отметил, что уровень явки на выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва и Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва говорит о достаточно высоком интересе к ним жителей региона и хорошей организации процесса голосования.

«Можно говорить о том, что выборы прошли максимально организованно. Избирательная комиссия Нижегородской области отметила не просто низкое, а минимальное количество обращений о возможных нарушениях законодательства. Причем большинство из них не подтвердилось. А положительный опыт онлайн-голосования, в том числе Нижегородской области, уже предлагается расширить на другие российские регионы», - резюмировал он.