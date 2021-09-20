Росатом построит в Дзержинске завод для переработки аккумуляторов

АО «Русатом Гринвэй», предприятие Госкорпорации «Росатом», выделит более 5 млрд. рублей на создание комплекса по переработке аккумуляторов электротранспорта. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Русатом Гринвэй» 20 сентября.

Так, в Дзержинске создадут производственно-технический комплекс «Центр» по переработке литий-ионных аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания.

- Благодаря новому производству Нижегородская область может стать флагманом в решении комплексной задачи по переходу на экологичный транспорт и созданию системы рециклинга в сфере обращения с аккумуляторами электромобилей. Нижний Новгород, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем, Сочи, Калининградом и Казанью вошел в список пилотных регионов по развитию электротранспорта, в соответствии с Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г., - говорится в сообщении.

Новый завод будет состоять из 5 автоматических технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей. В результате переработки там будут получать алюминий, медь, магнитная фракция, литий-содержащий концентрат, никель-кобальтовый сплав и никель-железный сплав.

По словам АО «Русатом Гринвэй», в проекте будут использовать лучшие российские подходы в области обеспечения экологической безопасности, эффективные технологии очистки воздуха и сточных вод, использованы автоматизированные системы контроля состояния окружающей среды, создана многоуровневая система мониторинга. Это позволит сделать его экологически безопасным.