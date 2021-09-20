Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» пройдет в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

2 октября 2021 года в Арзамасе состоится первый в истории города гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». Об этом сообщает администрация Арзамаса.

Организаторами фестиваля станут администрация города Арзамас и АНО УК «Саровско-Дивеевский кластер».

Кафе и рестораны представят аутентичные блюда арзамасской земли в атмосфере городского трактира XIX века. Известно, что в начале XIX века в населенном пункте находилось 130 постоялых дворов и три трактира.

На фестивале более 20 учреждений общепита Арзамаса, Арзамасского и других районов Нижегородской области предложат гостям оригинальные, традиционные для Арзамасского края блюда. Их рецепты передавались из поколения в поколение.

Все гости «Арзамасского трактирщика» смогут попробовать Арзамасскую скоблянку, суп-калья, кулебяку, луковые оладьи, сушное и многое другое.

Так, гастрономический фестиваль пройдет 2 октября 2021 с 12.00 до 18.00 на площадке парка культуры и отдыха им. А. П. Гайдара.