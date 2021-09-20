12-летний мальчик погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Арзамасе

12-летний мальчик выпал из окна многоквартирного дома в городе Арзамас Нижегородской области 18 сентября. Как сообщили очевидцы в сообществе «Арзамас 1578» в соцсетях, трагический случай произошел на улице Калинина в районе 17:00.

- Он выпал из окна на пятом этаже. Очевидцы увидели упавшего ребенка и вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу Владимирского. Врачи боролись за его жизнь более пяти часов, - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, ребенка спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик выпал из окна в Дзержинске.