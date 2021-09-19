Более 150 тысяч избирателей проголосовали вне избирательных участков в Нижегородской области за два дня. Этими сведениями поделилась избирательная комиссия региона.

Причиной для голосования вне специально отведённых участков стали, к примеру: болезни, инвалидность, уход за лицами, нуждающимися в нём.

– Голосование на дому подходит людям, которым сложно выйти из дома по причине болезни или пожилого возраста. Многодетные мамы с маленькими детьми также положительно оценили такой вид голосования, – отметили в избиркоме.

Известно, что многодетная мама Екатерина Черникова вызвала бригаду на дом сегодня, 19 сентября. У неё четверо детей, самому младшему из которых 8 месяцев.

– Голосование на дому – наиболее приемлемый для меня способ, потому что дети требуют к себе внимания, малыша не с кем оставить. Для многодетной матери это лучший вариант участия в выборах. Дистанционное голосование пока не освоила, поэтому выбрала голосование на дому, – сказала Екатерина Черникова.

Голосовавшие на дому также получали индивидуальный набор в полиэтиленовом пакете, в котором одноразовые перчатки, маска и ручка.

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