Уличный бинокль установили на набережной в Выксе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уличный бинокль с семикратным приближением установили на набережной Верхнего пруда в городе Выксе Нижегородской области, недалеко от водоспуска плотины. Устройство позволит отдыхающим рассматривать берега Верхнего пруда и подробно изучить Христорождественский собор и арт-плоты. Об этом рассказали в выксунской администрации.

– На набережной всегда много гуляющих, и мы решили, что здесь необходимо оптическое устройство, позволяющее насладиться красотой пруда в полной мере, – пояснила директор центрального городского парка Елена Базан.

Установку поворотного бинокля приурочили к Международному дню туризма – его отмечают 27 сентября. Важно подчеркнуть, что пользоваться биноклем гости и горожане смогут бесплатно.

Набережная Верхнего пруда в Выксе была благоустроена в 2019 году благодаря победе города во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и президентскому гранту в размере 100 миллионов рублей.

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