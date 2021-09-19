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Наука19 сентября 2021 13:35

Нижегородские учёные разрабатывают устройство для определения болезни по вдыхаемому воздуху

Медицинский "нос" обеспечит доврачебную диагностику заболеваний
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Нижегородские учёные разрабатывают устройство для определения болезни по вдыхаемому воздуху

Нижегородские учёные разрабатывают устройство для определения болезни по вдыхаемому воздуху

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские учёные разрабатывают устройство, которое обеспечит доврачебную диагностику заболеваний по вдыхаемому воздуху – так называемый медицинский "нос". Он определит содержание вирусов в воздухе. Мобильное устройство разрабатывают участники Нижегородского НОЦ – Институт химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых Российской академии наук (ИХВВ РАН).

В основе устройства волоконно-оптические сенсоры, которые определяют химический состав жидкостей, порошков и газов.

– Сложная оптическая система размером не больше шариковой ручки представляет собой прибор-зонд, способный определить состав любой смеси, – пояснили в НОЦ.

По словам одного из разработчиков – старшего научного сотрудника лаборатории химии высокочистых бескислородных стекол ИХВВ РАН Александра Вельмужова, конечной целью проекта является разработка мобильного устройства, которое внедрят в смартфоны.

– Это позволит их владельцам определять состав выдыхаемого воздуха и диагностировать такие сложные заболевания, как сахарный диабет, астма, хроническая сердечная недостаточность. Такое устройство может быть представлено на рынок уже через 5-7 лет, – сказал Александр Вельмужов.

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