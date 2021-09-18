Дорогу Семёнов – Ильино-Заборское – Ковернино восстановили в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт участка дороги Семёнов – Ильино-Заборское – Ковернино в городском округе Семёновский Нижегородской области завершён. 15,5 километра дороги восстановили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в правительстве региона.

Также отмечено, что госкомиссия приняла проделанную работу без замечаний. Согласно условиям контракта, подрядчик уложил два слоя новой асфальтобетонной смеси толщиной 3 и 5 сантиметров. Общая площадь асфальтировки составила 56 тысяч квадратных метров. Кроме того, рабочие укрепили щебнем с расклинцовкой по одному метру с каждой стороны от трассы, расчистив до этого откосы от мелколесья и кустарников. Краской со светоотражающими элементами нанесли горизонтальную разметку.

– В прошлом году отремонтировано 8,7 километра в городском округе Семёновский и 4,6 километра дороги Семёнов – Ильино-Заборское – Ковернино в Ковернинском районе. В планах на 2022 год – привести в нормативное состояние ещё почти 9 километров проезжей части в Ковернинском районе, – обозначили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

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