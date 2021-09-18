Конкурс на самую большую тыкву запустил нижегородский зоопарк "Лимпопо". ФОТО: зоопарк "Лимпопо"
Конкурс на самую большую тыкву запустил зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Соревнования стартовали сегодня, 18 сентября. В пресс-службе зоопарка поделились подробностями:
– Старт соревнованию дан 18 сентября и, начиная именно с этого дня, нижегородская страна птиц и зверей начинает приём овощей у населения.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого всего лишь нужно привезти один или несколько овощей в зоопарк и передать их в дар обитателям "Лимпопо".
Представители зоопарка также рассказали, что конкурс включает в себя две номинации:
- "Самая большая тыква";
- "Самый большой урожай тыквы".
В первом случае критерием отбора победителей является вес тыквы, а во втором – общее количество и вес привезённых овощей.
В каждой номинации будет по три победителя. Они получат ценные призы и подарки от "Лимпопо".
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