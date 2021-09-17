Сквер у ДК им. Ленина открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер у ДК им. Ленина открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Главной достопримечательностью сквера у ДК им. Ленина является старейший нижегородский фонтан по центру. Обновленное общественное пространство уже посетил глава города Юрий Шалабаев.

- Это знаковое для канавинцев место долгое время было в запустении, здесь не было нормального освещения и устроенных дорожек. Теперь в сквере появились новые благоустроенные дорожки, которые обрамляют высаженные вдоль них кустарники. По периметру сквера установили парковые качели с видом на фонтан, а также лавочки, урны и новое освещение, - сообщил Юрий Шалабаев.

Кроме того глава города узнал, как идут работы в сквере Интернационалистов в Нижегородском районе.

- Это не просто пространство, а место, которое буквально пронизано историей древнего города. К тому же, из сквера открывается прекрасный вид на современный Нижний. Безусловно, такое место просто не могло оставаться в том состоянии, в котором находилось долгое время – заросшим и практически забытым, - отметил Юрий Шалабаев.

По словам подрядчика, в настоящее время пространство уже готово на 85%. Трудности во время работы возникли с заказанным ограждением – оно оказалось плохого качества. Поэтому работу пришлось на время приостановить.