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Общество17 сентября 2021 9:57

Заморозки до -4 градусов и снег ожидаются в Нижегородской области 17-20 сентября

Причиной резкого похолодания стало вторжение арктических воздушных масс
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Первые серьезные заморозки ожидаются в Нижегородской области.

Первые серьезные заморозки ожидаются в Нижегородской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые серьезные заморозки ожидаются в Нижегородской области. С 17 по 20 сентября синоптики прогнозируют понижение температуры до -4 градусов на почве.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, резкое похолодание пришло в регион из-за вторжения арктических воздушных масс.

- По предварительным расчетам, с 17 по 20 сентября температура воздуха ночью всего +1…+6 градусов, местами в воздухе заморозки 0…-2, на поверхности почвы до -4. Дневные значения будут колебаться от +6 до +11 градусов. Причем похолодание, связанное с арктическим вторжением холодного воздуха и северных и северо-восточных ветров, будет сопровождаться в отдельных районах выпадением небольших осадков в виде дождя и мокрого снега, - рассказала Ольга Мокеева.

Первый снег в отдельных районах Нижегородской области жители наблюдали 16 сентября. А самый ранний первый снег в Нижнем Новгороде был зафиксирован в 1968 году – тогда он выпал 10 сентября.