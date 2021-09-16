Нижегородские власти планируют решить вопрос строительства ледового дворца на Стрелке в 2022 году

Вопрос о строительстве новой ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют решить в 2022 году. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии 16 сентября.

Вопрос о строительстве ледового дворца губернатору задал нижегородец Алексей Федорович. Никитин ответил, что этот вопрос обязательно надо решить.

-Пока, к сожалению, федеральные ресурсы на решение этой задачи не выделены. Хотя, как вы знаете, есть проект - прекрасный двенадцатитысячник, который мы предложили на Стрелке. Я думаю, что с помощью федерального центра, или с помощью спонсоров и партнеров эту проблему должны будем решить, и начать ее решать мы должны в следующем году, - сказал он.

Отметим, что пока главной ледовой ареной в городе остается КРК «Нагорный». Он вмещает порядка 5,6 тысяч зрителей. Регулярно в «Нагорном» проводятся домашние матчи КХЛ местной команды «Торпедо».