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Общество16 сентября 2021 17:47

Проблему обманутых дольщиков в Нижегородской области должны решить к 2023 году

Сейчас по всем долгостроям определен срок ввода
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Проблема обманутых дольщиков в Нижегородской области должна быть решена к 2023 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своей прямой линии 16 сентября.

- За последние три года число долгостроев в регионе сократилось в десять раз, - отметил Глеб Никитин. – Сейчас на территории области насчитывается 15 проблемных объектов. Полностью эта проблема должна быть решена к 2023 году. В настоящее время по всем объектам составлен график ввода.

По словам главы региона, в течение ближайших двух лет все «обманутые дольщики» смогут либо получить компенсации за недостроенное жилье, либо эти дома будут достроены.