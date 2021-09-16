Проблему обманутых дольщиков в Нижегородской области должны решить к 2023 году

Проблема обманутых дольщиков в Нижегородской области должна быть решена к 2023 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своей прямой линии 16 сентября.

- За последние три года число долгостроев в регионе сократилось в десять раз, - отметил Глеб Никитин. – Сейчас на территории области насчитывается 15 проблемных объектов. Полностью эта проблема должна быть решена к 2023 году. В настоящее время по всем объектам составлен график ввода.

По словам главы региона, в течение ближайших двух лет все «обманутые дольщики» смогут либо получить компенсации за недостроенное жилье, либо эти дома будут достроены.