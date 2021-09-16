Ограждения между тротуаром и дорогой установили на улице Варварской в Нижнем Новгороде

Заборы вновь начали появляться на улице Варварской в Нижнем Новгороде. Как сообщили «Комсомолке» в МКУ «ГУММиД», эти ограждения необходимы, так как препятствуют попаданию пешеходов на проезжую часть. В соответствии с ГОСтами, такие заборчики между дорогой и тротуарами устанавливают рядом со школами, детсадами и другими социальными объектами.

- Ограничивающие пешеходные ограждения должны выдерживать значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил 0,3 килоньютона в любом месте по длине поручня. Высота перильных пешеходных ограждений должна быть от 0,8 до 1 метра, сеток – от 1,2 до 1,5 метра. При наличии двух и более перекладин нижняя перекладина должна быть на высоте не менее 0,4 метра. Ограждения перильные высотой 1 метр, должны иметь не менее двух перекладин, - сообщили в ГУММиД.

Перильные ограждения также необходимо устанавливать на газонах и тротуарах на протяжении 50 метров в каждую сторону от всех регулируемых пешеходных переходов, у нерегулируемых наземных пешеходных переходов в местах, где часто происходят аварии с пешеходами, где проходит более тысячи пешеходов в час на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспорта и 750 человек в час — при запрещенной.