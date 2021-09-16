Глеб Никитин: благоустройство Нижнего Новгорода к 800-летию продолжится в 2022 году

Нижний Новгород продолжит преображаться в следующем году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Благоустройство Нижнего Новгорода к 800-летию будет продолжено в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 16 сентября.

- Что касается проектов по благоустройству города, я всегда говорил о том, что 21 августа ничего не заканчивается. Более того, ничего не закончится и 21-м годом. Какие-то проекты мы даже еще и не начали – их будем начинать осенью и в следующем году. Это и продолжение набережной Федоровского, и площадь у Московского вокзала, будет продолжаться благоустройство набережных - заканчиваться Стрелка, будут строиться пакгаузы. Что касается интенсивности работ, то она плановая, и там, где происходят какие-то сложности с подрядчиками, мы будем это решать, - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, большинство благоустроенных объектов пока не прошли приемку, а значит еще не оплачены. Доработка недостатков, выявленных в работе подрядчиков, будет вестись на всех этапах.

- В рамках приемки мы будем обеспечивать доработку подрядчиком, если что-то где-то было сделать некачественно. После приемки будут исполняться гарантийные обязательства, - подытожил глава региона.

Глеб Никитин также отметил, что в Нижнем Новгороде было огромное количество заброшенных территорий и объектов.

- По большому счету, чтобы привести город в современное цивилизованное состояние, мы должны были проделать работу, которая должна была выполняться десятилетиями. Но я считаю, что прорыв и рывок совершен, а дальше уже нужна плановая работа, которая будет постоянно продолжаться, - заявил Никитин.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода в городе прошла реконструкция десятков общественных пространств. Были отреставрированы кремль, Чкаловская лестница, здание военного манежа, построена колокольня в кремле, возведен памятник Александру Невскому на Стрелке, обновились площадь Горького, Большая Покровская, Варварская, Нижневолжская набережная, площадь перед концертным залом Юпитер, территория Нижегородской ярмарки и другие знаковые пространства города.