Застройщики передадут Нижнему Новгороду объекты инженерной инфраструктуры новостроек в Советском районе. Решение поддержали депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 16 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Городской Думы города Нижнего Новгорода.

Так, в муниципальную собственность передадут безвозмездно пять объектов водоотведения общей протяженностью 1421 метр в ЖК «Новая Кузнечиха».

По инициативе ООО «Стандарт» в собственность города также передадут тепловые сети протяженностью 304 метра в границах проспекта Гагарина и переулка Светлогорский.

Кроме того, застройщик «Объектстрой» предложил также передать городу внутриквартальных сетей водоснабжения и противооползневых сооружений в ЖК «Маршал Град». К ним относятся пешеходные дорожки, ливнесборные лотки и подпорная стенка.

В конечном счете, объекты инженерной инфраструктуры передадут на обслуживание в специализированные организации: АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал» и МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода».