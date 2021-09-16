Почти 200 незаконных свалок устранят в Нижнем Новгороде до 1 ноября

300 несанкционированных свалок выявлено в разных районах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской Думы.

По состоянию на 1 сентября удалось ликвидировать 101 свалку общим объемом 26,3 тысячи кубометров, то есть более 60% от выявленного объема. Оставшиеся свалки планируют убрать до 1 ноября.

Средства на ликвидацию смвалок выделяются из областной целевой субсидии, которая в этом году составила 31,7 млн рублей.

Как отметил зампредседателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин, количество свалок различается по районам города.

- Из восьми районов города два района со своими свалками справились, а остальные – нет. Например, в Канавинском районе из 70 свалок объемом 5 тысяч кубометров – получается, что они не такие уж и большие, – вывезено только девять, - подчеркнул он и попросил уточнить, почему свалки не вывозятся.

Замдиректора департамента благоустройства городской администрации Алексей Краснов пояснил, что в некоторых районах муниципальные контракты с подрядчиками пришлось расторгнуть, так как они не соответствовали установленным в этом году требованиям.

Депутаты, в свою очередь, призвали принять экстреннные меры, чтобы вывезти весь мусор до того, как ляжет снег.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже выпал первый снег. Это произошло в ночь на 16 сентября.