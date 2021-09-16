Музей дизайна, моды и портновского искусства открылся в Нижнем Новгороде

Торжественное открытие музея дизайна, моды и портновского искусства имени Ламановой состоялось в Нижнем Новгороде 15 сентября. Он расположен в модном доме Parle на улице Сергиевской, 8.

Экспозиция рассказывает о становлении портновского искусства в России. Здесь выставлены архивные фотографии, предметы одежды и аксессуары. На открытии музею был подарен манекен 19 века, который принадлежал известной модистке. Дизайнер Ольга Парле задумала воссоздать на нем желтое платье императрицы, которое сшила надежда Ламанова. Сейчас оно хранится в коллекции Эрмитажа.

Надежда Петровна Ламанова - первый российский и советский модельер, которая имела звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества». Она родилась в 1861 году в селе Шутилово Нижегородской области. После окончания Нижегородской Мариинской гимназии она поступила в Московскую школу кройки и шитья О. А. Суворовой. Проучившись два года, Ламанова в 1879 году начала работать в мастерской Войткевичей и быстро стала ведущей закройщицей, а вскоре и самым популярным модельером Москвы. Надежда Ламанова открыла свое ателье, при котором работала бесплатная школа. Одной из главных особенностей стиля Ламановой был муляжный метод конструирования одежды, когда наряд создается прямо на фигуре модели путем закалывания ткани булавками.