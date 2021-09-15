"Валдаи" начали тестовые рейсы до Городца и Балахны

"Валдаи" начали тестовые рейсы в Городец и Балахну в качестве рейсового транспорта. В судоходной компании ООО "Водолёт" напомнили, что ранее в навигации-2021 эти маршруты были только туристическими, то есть по единому билету туда и обратно. Теперь же пассажиры будут приобретать билет в одно из трёх направлений.
Направления будут такие: Нижний Новгород – Балахна, Нижний Новгород – Городец, Балахна – Городец. А также обратно по всем маршрутам, для чего потребуются отдельные билеты.
В "Водолёте" отметили, что осенью расписание "Валдаев" корректируется ежедневно, так как световой день сокращается.
– Согласно требованиям безопасности суда на подводных крыльях не могут работать в тёмное время суток. Поэтому просим нижегородцев и гостей города, планируя поездку, сверяться с актуальным расписанием, опубликованным на нашем сайте, – предупредили в судоходной компании.
Стоимость одной такой поездки составит 200 рублей. Время в пути от причала № 8 в Нижнем Новгороде до пристани в Балахне – примерно 40 минут. Пенсионеры могут получить скидку 20% при покупке билета в режиме оффлайн, то есть на самой пристани.
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