Скульптуру Максима Горького открыли в Ковалихинском сквере 15 сентября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Скульптуру Максима Горького открыли в Ковалихинском сквере в Нижнем Новгороде сегодня, 15 сентября. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на департамент общественных отношений.

В мероприятии принял участие Максим Пешков – правнук знаменитого Максима Горького. Само событие приурочили к 50-летнему юбилею музея-квартиры Горького на улице Семашко. Скульптуру из бронзы выполнил скульптор Алексей Щитов. В высоту она составила три метра и сделана из бронзы. Как отметили в департаменте, специалисты не только восстановили почти утраченную работу Андрея Кикина, но и воплотили его изначальную идею. Тот хотел сделать скульптуру писателя в бронзе, но началась Великая Отечественная война. Фронт нуждался в металле, поэтому её сделали из гипса.

– От себя и от нашей семьи хотел вас поблагодарить за то, что сделали не только памятник, но и за то, что делается вокруг этой великой фигуры – Максима Горького, – сказал Максим Пешков.

После церемонии открытия для участников провели тематическую экскурсию о жизни и творчестве писателя. Для детей прошли мастер-классы.

Вечер завершил фильм Леонида Парфенова "Карман России", посвящённым 800-летию Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!