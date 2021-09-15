Депутаты рекомендовали администрации города ускорить работу по ликвидации мусорных свалок в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы рекомендовали администрации города ускорить темпы работы по ликвидации несанкционированных свалок в отдельных районах Нижнего Новгорода. Такое решение было принято по итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству 15 сентября 2021 года.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов сообщил депутатам, что по данным на начало сентября на территории Нижнего Новгорода выявлено 300 несанкционированных свалок. При этом доля незаконно размещенных отходов, относящихся к твердым коммунальным, значительно ниже по сравнению со строительными отходами.

Ликвидация свалок осуществляется за счет средств областной целевой субсидии, которая в 2021 году с учетом софинансирования из городского бюджета составила 31,7 млн рублей. Муниципальными заказчиками работ являются администрации районов и муниципальные учреждения, на территории которых выявлены несанкционированные свалки, например, МКУ «Нижегородлес» и МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

По данным на 1 сентября 2021 года ликвидирована 101 свалка объемом более 26 300 куб. метров, что составляет около 60% от выявленного объема. Выполнить все работы по муниципальным контрактам планируется до 1 ноября. Алексей Краснов привел для сравнения данные за 2020 год: на сумму 16,62 млн рублей были ликвидированы несанкционированные свалки с размещенными отходами в объеме 23,5 куб. метров.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что количество ликвидированных свалок существенно отличается по районам города. «Из восьми районов города два района со своими свалками справились, а остальные – нет. Например, в Канавинском районе из 70 свалок объемом 5 тыс. куб. метров – получается, что они не такие уж и большие, – вывезено только 9. В чем причина того, что свалки не вывозятся?» – задал вопрос заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Аношкин.

Алексей Краснов пояснил, что в некоторых районах муниципальные контракты с подрядчиками пришлось расторгнуть, так как они не соответствовали жестким требованиям, предъявленным в этом году.

Депутаты высказали сомнения, что оставшийся объем мусора будет вывезен к 1 ноября. Так, депутат Андрей Дранишников предложил принять «экстренные меры», чтобы успеть вывезти накопленный мусор до снега: «Огромное количество жалоб на свалки мусора поступает от жителей Ленинского района. 48 свалок выявлено – вывезено 10, а через неделю уже снег обещают. Считаю, что этот вопрос должен решаться на уровне главы города и его профильного заместителя».

По итогам обсуждения члены постоянной комиссии приняли решение вернуться к рассмотрению данного вопроса в ноябре и оценить итоги проведенной работы по ликвидации несанкционированно размещенных отходов.