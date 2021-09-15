Контракт на благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде расторгнут Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Контракт на благоустройство парка имени Кулибина в Нижнем Новгороде расторгнут по обоюдному согласию администрации Нижегородского района и ООО "Моснаследие". Его должны были благоустроить по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году. Теперь стало известно, что преображение парка откладывается.

Сроки сдачи работ перенесены из-за необходимости уточнить перечень дополнительных работ и скорректировать проектно-сметную документацию. А также на решение повлияло резкое подорожание стройматериалов.

– В текущем году на территории парка Кулибина проведён ряд мероприятий, повысивший уровень благоустроенности этого общественного пространства. Например, летом на всей территории парка выполнены работы по замене светильников наружного освещения на современные энергоэффективные, что улучшило освещённость парка, – сказал начальник управления благоустройства и формирования комфортной городской среды администрации Нижегородского района Максим Смертин.

А также добавил, что в сентябре в парке установили современный общественный туалет.

Новые сроки окончания комплексного благоустройства парка Кулибина пока не названы.

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