Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела встречу с губернатором Нижегородской области

Глеб Никитин и Татьяна Москалькова. Фото: Александр Воложанин

Рабочая встреча между уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и главой региона Глебом Никитиным состоялась в Нижегородской области 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе мероприятия Глеб Никитин и Татьяна Москалькова обсудили подготовку к выборам. В частности, была поднята тема доступности избирательных участков для разных групп населения.

Были затронуты и другие вопросы. Например, предоставление жилья сиротам, расселение аварийного жилья, улучшение системы оказания паллиативной и психоневрологической помощи.

По словам губернатора, в регионе реализуется пилотный проект по модернизации медико-социальной сферы. Он включает в себя модернизацию системы интернатов и психоневрологических диспансеров.

- Нижегородская область реализует и ряд пилотных проектов. В частности, была создана служба защиты прав граждан, которые лишены поддержки семьи или страдают психическими расстройствами. Считаю, что это усилит работу уполномоченного по правам человека, - заметил Никитин.

Татьяна Москалькова поздравила губернатора с 800летитем Нижнего Новгорода, а также отметила позитивные перемены в регионе.

- Область развивается. Но главное – это все-таки благополучие людей, потому что любая область прекрасна не только своей природой, развитием экономики, но в первую очередь – высокими гарантиями прав человека, - заключила она.

По окончании мероприятия глава региона вручил Татьяне Москальковой медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".