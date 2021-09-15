Прокуратура проверяет информацию о высадке 10-летней девочки из автобуса в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области открыла проверку по факту высадки 10-летней девочки из автобуса в городе Дзержинске. Изначально новость об инциденте распространилась в СМИ. О проведении проверки сообщается на сайте областной прокуратуры.
Предварительные данные таковы: кондуктор высадила девочку из автобуса, потому что той не хватило средств на оплату проезда.
– Проведение проверки поручено Дзержинскому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства, – рассказали в ведомстве. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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