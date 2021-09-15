Международный форум "ИнтерВолга-2021" открылся в Нижнем Новгороде 15 сентября

Церемония открытия международного форума "ИнтерВолга-2021" прошла в Нижегородском государственном художественном музее сегодня, 15 сентября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к её участникам с приветственным словом.

Он рассказал об идее форума – это обсуждение российских и зарубежных практик международной деятельности в самых различных сферах общественной жизни.

– Более 160 приглашённых участников подробно рассмотрят проблемы современной дипломатии в торговле и экономике, образовании и науке, культуре, спорте и государственном управлении. Сегодня мы приветствуем гостей из 20 государств. Это Абхазия, Австрия, Египет, Индия, Китай, Мальта, Молдавия, Франция, Эквадор, ЮАР, Япония и многие другие, – отметил губернатор. – Кроме того, в Нижний Новгород для участия в форуме прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян.

В том числе к форуму присоединятся в режиме онлайн специалисты-международники из 17 субъектов России. Например, из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской области и других регионов.

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