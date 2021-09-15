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Происшествия15 сентября 2021 10:35

Утечку из пожарного гидранта устранили у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Происшествие произошло в ночь с 14 на 15 сентября
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Утечка была устранена в кратчайшие сроки еще ночью. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Утечка была устранена в кратчайшие сроки еще ночью. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Настоящий фонтан забил из-под земли у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде минувшей ночью. О том, что проезжую часть Нижне-Волжской набережной заливает водой, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по видео, столп воды поднимался в высоту примерно на 2 метра, а рядом образовалось целое озеро воды.

- Пробило там, где не ждали, - прокомментировал сложившуюся ситуацию горожанин Александр Песков.

Как оказалось, недалеко от Чкаловской лестницы произошла утечка из пожарного гидранта в подземном колодце. Специалисты ОАО «Нижегородский водоканал» оперативно выехали по указанному адресу и устранили проблему в кратчайшие сроки еще ночью.

Напомним, что прорывы в сети водоснабжения Нижнего Новгорода не редкий случай, но все аварии достаточно оперативно устраняются.

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