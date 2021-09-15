Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 15 сентября

Электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 15 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Нижегородский район:

С 08:00 до 15:00 без света остались жильцы домов № 4-10 по улице Большие овраги, а также домов № 19-28а по улице Малой Ямской.

Ленинский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в доме № 17 по улице Новикова-Прибоя.

А с 09:00 до 17:00 – в домах № 3, 7 по улице Июльских дней.

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