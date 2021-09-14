Юрий Шалабаев поручил устранить недочёты ремонта Казанского шоссе в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил устранить некоторые недочёты в ремонте Казанского шоссе, которые он лично выявил в ходе проверки качества работ на месте. В мэрии города напомнили, что объект ремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).

– Дал поручение нанести разметку на участке от улицы Бринского до выезда из города, вдоль пешеходных тротуаров провести подсыпку грунтом и в дальнейшем включать эти виды работ в муниципальный контракт при выполнении дорожных ремонтных работ, – пояснил Юрий Шалабаев.

На Казанском шоссе уже заменили покрытие проезжей части, установили новые светофоры, оборудовали пешеходные переходы и лежачие полицейские. Разбитые тротуары вдоль домов Печёрской долины в том числе отремонтировали.

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