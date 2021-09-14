Подрядчик отказался ремонтировать кровлю музыкальной школы №2 в Нижнем Новгороде

Компания АО «Реконструкция» отказалась ремонтировать кровлю детской музыкальной школы №2 в Нижнем Новгороде. За это её внесли в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородского УФАС России.
Подрядчик для проведения работ определялся путем проведения электронного аукциона. Подавая заявку на участие, компания автоматически согласилась с условиями документации, где чётко указано, что став победителем с ней заключается контракт, который она обязана исполнить.
Как оказалось, подрядчик отказался от проведения ремонта, так как для него эта сделка экономически не выгодна.
- Доказательств объективных причин невозможности подписания проекта контракта предоставлено не было, - подчеркнули в комиссии Нижегородского УФАС России. - Аукционная документация была размещена заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы в полном объеме.
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