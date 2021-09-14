ЖК "С видом на Небо" в Нижнем Новгороде продолжат строить осенью 2021 года

Жилой комплекс "С видом на Небо" на пересечении улиц Большой Покровской и Крупской в Нижнем Новгороде продолжат строить осенью этого года. Договор с техническим заказчиком уже подписан. Об этом сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

А также определён генеральный подрядчик строительства, как отметили в ведомстве. Проект договора с ним передан в банк АО "ДОМ.РФ", от которого в настоящий момент застройщик АО "Центрэнергострой-НН" ожидает целевой кредит для завершения строительства. Сейчас проходят процедуры получения кредита.

– Завершение согласований и выполнение всех отлагательных условий застройщиком, а также начало финансирования и выход генподрядной организации на строительную площадку, ожидаются осенью 2021 года, – заключили в министерстве.

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