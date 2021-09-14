Объектом исследований Менделеевской экологической экспедиции стала площадка БЦБК

14 сентября участники Менделеевской экологической экспедиции, среди которых дзержинские школьники Максим Яналиев, Евгения Семко и Анна Дранишникова, посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Именно на этом крупном объекте накопленного экологического вреда школьники и студенты из шести регионов страны смогли ознакомиться с антропологическим воздействием промышленности на окружающую среду.

Ученики «Менделеевских классов», студенты и педагоги вузов научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» в составе экспедиции осмотрели территорию БЦБК, старые очистные сооружения, карты с промышленными отходами Солзанского полигона, и своими глазами увидели, какая непростая задача по приведению этой территории в безопасное состояние стоит перед Федеральным экологическим оператором.

«Наши юные «менделеевцы» убедились, что деятельность БЦБК не зря остановлена, так как в процессе исследований было обнаружено множество негативных для окружающей среды последствий, таких, как отходы черного щелока и шламовые карты, - рассказал заведующий лабораторией кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева Сергей Азопков. - Проведённые полевые аналитические исследования, а также оценка биоразнообразия территории шламовых карт показали, что последствия негативного воздействия БЦБК крайне велики. Однако мы увидели, что уже началась очистка шламовых вод на новых локальных очистных сооружениях. Это очень важно».

На картах Солзанского полигона ребята провели собственные исследования надшламовой воды из карт и проанализировали загрязнения. Параллельно под руководством профессора Вятского государственного университета, доктора технических наук Тамары Ашихминой «менделеевцы» оценили воздействие БЦБК на биоту на территории промплощадки.

Кроме того, участники Менделеевской экологической экспедиции познакомились с работой локальных очистных сооружений, построенных Федеральным экологическим оператором с целью понижения уровня надшламовых вод в картах Солзанского полигона. Ввиду существующей угрозы переполнения карт из-за осадков эту задачу поручено решить в первую очередь. «Менделеевцам» рассказали о целях, которые сегодня стоят перед Федеральным экологическим оператором, для того чтобы привести территорию БЦБК в безопасное состояние и устранить угрозу для озера Байкал.

«Сегодня благодаря Менделеевской экспедиции я своими глазами увидела Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, нанесший большой урон природе. Поэтому сейчас эту территорию стараются очистить. Мы увидели контейнеры, в которых как раз и происходит очищение воды из карт с отходами, - рассказала студентка 3-го курса Института химии и экологии ВятГУ Дарья Трефилова. - Многое изменилось и меняется в этот миг, и я думаю, что самое время поменяться и нам. Ведь даже для такой большой проблемы, как загрязнение Байкала, есть выход, главное – захотеть и действовать, как сделал это Федеральный экологический оператор. Все мы люди и можем изменить этот мир в лучшую сторону».

Ребята задали много вопросов о технологиях и профессиях, востребованных в сфере экологии.

«Федеральный экологический оператор является инициатором проекта «Менделеевские классы» в регионах реализации собственных проектов, они направлены на профориентацию школьников в таких направлениях, как «химия» и «экология». В настоящее время создается новая отрасль по обращению с отходами, и мы понимаем, что кадры нужно готовить уже сейчас. В состав этой экспедиции вошли ученики «Менделеевских классов», мы знакомим их с объектами накопленного экологического вреда и с теми подходами, которые будут применяться при их ликвидации», - рассказал начальник управления по коммуникациям Федерального экологического оператора Денис Плещенко.

Днем раньше участники Менделеевской экологической экспедиции почувствовали себя настоящими экологами и провели исследования в акватории озера Байкал, на его берегу и в пойме реки Солзан.

Напомним, Менделеевская экологическая экспедиция проводится по инициативе Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом») в Год науки и технологий для популяризации направлений национального проекта «Экология». В ней принимают участие студенты и школьники из Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики.

Менделеевская экологическая экспедиция проводится с 9 по 17 сентября

Справка:

Менделеевская экологическая экспедиция проводится с 9 по 17 сентября при поддержке Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом»), сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

По инициативе Федерального экологического оператора был создан федеральный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», объединивший ведущие вузы регионов для реализации национального проекта «Экология».

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» реализуется проект «Менделеевские классы» с целью внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов).

В программе экспедиции предусмотрены тематические дни гидроэкологии, антропогенного воздействия и биоразнообразия, которые пройдут на территории Байкальского природного заповедника, туристического комплекса «Гора Соболиная» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В конце 2020 года ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») определено единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (5,67 млн кв.м).

Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами (полигоны «Солзанский» и «Бабхинский»), а также очистные сооружения промышленных стоков.

В настоящее время идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, образовавшихся в процессе деятельности целлюлозно-бумажных комбинатов, для использования таких решений при проектировании ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности БЦБК.