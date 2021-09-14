Дзержинск принимает поздравления в связи с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести»

На имя главы города Ивана Носкова в адрес жителей Дзержинска приходят поздравительные письма и телеграммы в связи с недавним решением президента о присвоении городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В этих письмах – слова солидарности и поддержки, признание Дзержинска достойным высокого звания.

«Поздравляю вас и всех жителей города Дзержинска с присвоением городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сказано в правительственной телеграмме за подписью Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Поздравление пришло от администрации Читы – еще одного из 12 городов, одновременно с Дзержинском удостоенных почетного звания.

«Это почетное звание в полной мере отражает героические трудовые подвиги наших отцов, дедов и прадедов, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Статус «Город трудовой доблести» является воплощением воли, стойкости и мужества. Убеждены, что нашим долгом является не только сохранение исторической памяти о трудовых подвигах наших героических предков, но и её преумножение славными трудовыми свершениями!», - значится в поздравительном адресе за подписями главы городского округа «Город Чита» Евгения Ярилова и руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александра Сапожникова.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Александр Порядин поздравил дзержинцев от имени командования, военного совета и совета ветеранов Приволжского округа войск национальной гвардии.

«То поколение дзержинцев не только внесло свой вклад в Победу, но и заложило основы для дальнейшего развития промышленности. Очень важно, что о трудовом подвиге дзержинцев помнят до сих пор, и молодое поколение понимает, что родной край, в котором они живут, – часть великой героической истории», - говорится в поздравительном письме. Героизм и личное мужество дзержинцев было отмечено в поздравлении мэра города Арзамаса Александра Щелокова: «Жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Уверен, Дзержинск будет с честью нести это высокое звание, хранить память о подвиге предков, продолжая своим трудом вносить достойный вклад в развитие нашей страны. Примите искренние поздравления и пожелания процветания, благополучия и новых достижений городу!»

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев от имени руководства и всего личного состава Главного управления Министерства внутренних дел поздравил дзержинцев с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести» и выразил надежду на дальнейшее эффективное решение задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей и гостей города.

Тексты поздравительных телеграмм и писем будут размещены на сайте Дзержинск - город трудовой доблести.