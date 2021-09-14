Забор полностью демонтировали на Нижегородской ярмарке. ФОТО: Институт развития городской среды Нижегородской Области

Забор, окружавший Нижегородскую ярмарку, полностью демонтирован. Теперь территория будет открыта со всех сторон круглосуточно. Об этом сообщили в институте развития городской среды Нижегородской области.

– Псевдоисторический забор, установленный вокруг территории Ярмарки в середине 1990-х годов, демонтирован. Ещё на этапе обсуждений и анкетирования на это был большой запрос у горожан и экспертов. И вот теперь, в ходе долгих обсуждений, удалось забор демонтировать. Теперь территория открыта в любое время и с разных сторон, – сказано от имени ведомства в Instagram.

А также представители института развития городской среды региона добавили, что озеленение и небольшая подпорная стенка сохранились со стороны снесённого ограждения. К ремонту стенки подрядчик приступит в ближайшее время.

– В отдельных зонах Ярмарочной площади ещё продолжаются работы по благоустройству, но туда уже можно приходить, чтобы покататься на качелях, сфотографироваться, полюбоваться главным зданием и выставочными павильонами, а также просто отдохнуть. Приглашаем оценить новый облик Ярмарки! – призвали в ведомстве.

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