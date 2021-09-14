В 81 детский сад в Нижнем Новгороде дали отопление

В связи с прохладной погодой, установившейся в Нижегородской области, городские власти распорядились досрочно пустить тепло в социальные учреждения. По данным на 14 сентября, в 81 детском саду города уже дали отопление. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте образования Нижнего Новгорода.

- На сегодняшний день тепло поступило в 81 детский сад, 55 школ и два учреждения дополнительного образования, - рассказали в городском департаменте. – Для подачи тепла в образовательные учреждения их руководители должны направить в теплоснабжающие организации соответствующие заявки. Заявки на досрочный пуск тепла поданы в полном объеме.

Напомним, по закону пуск тепла в жилые дома происходит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет составлять не выше +8 градусов. Пробные топки должны были быть проведены до 15 сентября.